القمة العربية.. لعمامرة: مشاورات الاجتماعات التحضيرية كانت ناجحة

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة أن مشاورات الاجتماعات التحضيرية على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين وكذلك على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال الأيام الماضية كانت "ناجحة".





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده لعمامرة، مساء الإثنين، عشية افتتاح أعمال القمة العربية.

وأوضح أن هذه الاجتماعات شهدت مشاورات معمقة أسفرت عن تعديل مشروع جدول الأعمال وإنجازه، مشيرا إلى أن هناك مرحلة لعرض المواقف والتى قد تكون متباينة، ومرحلة أخرى لتقريب وجهات النظر من خلال التفاوض والتشاور والقبول بالرأى الآخر، فضلا عن وجود مرحلة لتقديم نتيجة مبنية على التوافقات، ما عدا فيما يتعلق ببعض القضايا المصيرية مثل القضية الفلسطينية التى تحقق التوافق بالإجماع.