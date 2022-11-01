جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده لعمامرة، مساء الإثنين، عشية افتتاح أعمال القمة العربية.
وأوضح أن هذه الاجتماعات شهدت مشاورات معمقة أسفرت عن تعديل مشروع جدول الأعمال وإنجازه، مشيرا إلى أن هناك مرحلة لعرض المواقف والتى قد تكون متباينة، ومرحلة أخرى لتقريب وجهات النظر من خلال التفاوض والتشاور والقبول بالرأى الآخر، فضلا عن وجود مرحلة لتقديم نتيجة مبنية على التوافقات، ما عدا فيما يتعلق ببعض القضايا المصيرية مثل القضية الفلسطينية التى تحقق التوافق بالإجماع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القمة العربية.. لعمامرة: مشاورات الاجتماعات التحضيرية كانت ناجحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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