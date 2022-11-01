بايدن يوجه تحذيرا شديد اللهجة لـ شركات الطاقة بأمريكا

وقال بايدن - فى تصريحات صادرة عن البيت الأبيض - إن الشركات لم تجن الأرباح نتيجة لإنجاز مبتكر قامت به، وإنما بسبب الحرب فى أوكرانيا، محذرا كذلك من فرض قيود على عمل تلك الشركات، لكنه لم يحدد طبيعة هذه القيود، والتى ستحتاج موافقة من الكونجرس.
وذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية أن هذا يأتى بينما بدأ المواطنون الأمريكيون يواجهون تزايدا فى أسعار الوقود، مع اقتراب انتخابات التجديد النصفى للكونجرس فى 8 نوفمبر، ضمن سلسلة من الفعاليات التى دأب بايدن أن يستخدم فيها نبرة حماسية وهو يستعرض سياساته وجهود إدارته لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وكان الرئيس الأمريكى قد حاول على مدى الفترة الماضية الضغط على رؤساء شركات الطاقة إلى زيادة الإنتاج، بعد الأرباح الطائلة التى حققتها شركاتهم، بما يؤدى إلى خفض الأسعار، وأكد لهم ضرورة تجنب المصالح الشخصية من أجل مصلحة مستهلكى منتجاتهم ولخدمة المجتمع والوطن بوجه عام.
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