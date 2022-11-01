أبو الغيط يكشف عن الهدف من انعقاد القمة العربية 31 (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف أبو الغيط، خلال لقاء خاص مع الإعلامى جمال عنايت، على قناة القاهرة الإخبارية، مساء أمس الإثنين، أن القمة تم تأجيلها على مدى 3 سنوات، وللمرة الأولى يجتمع القادة العرب فى الجزائر، بعد مرور ثلاث سنوات على قمة تونس، لذا يمثل اللقاء زخما بعدد كبير من القادة.

وأوضح أبو الغيط أن القمة المقبلة ستناقش اهتمامات الدول العربية، سواء غذاء أو مياه أو التدخلات الأجنبية أو القضية الفلسطينية، وستطرح كل دولة اهتماماتها وموقفها.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الفلسطينيين ينتظرون الكثير من مخرجات القمة العربية التى تنطلق خلال ساعات قليلة، لافتا إلى أن هناك تركيزا على القضية الفلسطينية.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية عن تمنيه أن يتفق الفلسطينيون على حكومة واحدة، وأن ينزعوا عن أنفسهم أى مصالح ضيقة أو مواقف أيديولوجية.

وبيَّن أحمد أبو الغيط أن الفيتو الأمريكى يجهض محاولات فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، مستنكرا التناقض الغربى بشأن التواجد العسكرى الروسى فى أراضى أوكرانيا، والاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية.

وأشار إلى أن الفلسطينيين سيحاولون على مدى السنوات المقبلة، الحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، رغم رفض المجلس لذلك، معربا عن أمنياته فى حدوث تسوية ما قريبة فى العلاقة الفلسطينية الإسرائيلية.

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية: "إننا نرى التحرك فى المحيطين الهادئ والهندى لإعادة الوجود العسكرى الغربى، متمثلا فى الأسطولين الأمريكى والبريطانى، حاملا طائرات بريطانية تظهر للمرة الأولى، ونرى حالة من حالات الكساد العالمى الاقتصادى وأزمة طاقة، وكذلك ثلاث حكومات تتشكل فى بريطانيا خلال فترة قصيرة جدا، ومظاهرات فى فرنسا، وتوترات داخل ألمانيا، وحكومة يمينية لديها قلق فى إيطاليا؛ ما يترتب عليه انعكاسات هذا كله على الشرق الأوسط واستمرار التدخلات".

ولفت أبو الغيط إلى أن روسيا تعد قوة نووية، كما أن حلف شمال الأطلسى (الناتو) -صاحب القدرة النووية- قرر أيضا دعم أوكرانيا، وبالتالى فإن هناك احتمالات لوجود حسابات خاطئة بين القوى، وفى الحرب تقود الحسابات الخاطئة دائما إلى متاعب للإنسانية والبشرية.

وضرب الأمين العام لجامعة الدول العربية مثالا بدولة رومانيا الموجودة على حدود أوكرانيا، فضلا عن وجودها على حدود الاتحاد الروسى، فرومانيا تستقبل حاليا على أراضيها الفرقة 101، وهى الفرقة المنقولة جوا من الولايات المتحدة الأمريكية، والتابعة لحلف الناتو، وهذا وضع خطير للغاية.

وأوضح أحمد أبو الغيط أن الحرب الروسية الأوكرانية لها انعكاس على المنطقة، حيث يظهر توتر أمريكى غير مسبوق مع دول الخليج ومنظمة "أوبك +".

وأضاف أحمد أبو الغيط أن "هناك اهتمامًا من جانب الولايات المتحدة بالجامعة العربية، حيث أبلغتنا واشنطن خلال شهر أكتوبر أنها تريد عمل حوار استراتيجى مع الجامعة العربية، ووزير خارجية الهند يحضر اجتماع الجامعة العربية لأول مرة منذ سنوات، كما أن هناك المنتدى الهندى العربى، وتقول روسيا إنها تريد تنشيط المنتدى الروسى العربى، فهناك اهتمام كبير بالمنطقة العربية".

ولفت الأمين العام لجامعة الدول العربية إلى أن سقوط الدولة الليبية أدى لصعود أمراء الحرب والمليشيات، فكل هذا تم فى دولة تنتج مليون و200 ألف أو 400 ألف برميل نفط، وتتمثل إشكالية ليبيا فى المليشيات وتوزيع الثروات والتدخلات الأجنبية.

وتابع أحمد أبو الغيط أن العراق يعانى من الحروب والأزمات وأزمة توزيع الثروات منذ عام 1958 حتى اليوم، موضحا أن العراق يعانى من تدخلات سواء تدخلات إيرانية أو تدخلات تركية وسبقتها تدخلات أمريكية فى الشأن العراقى الداخلى، وهذا يمثل إهدارا للثروة العربية.

وأشار أحمد أبو الغيط إلى أن "دول الخليج حافظت على ثرواتها واستثمرتها، على عكس ما حدث فى العراق وليبيا، متابعا: "نأمل أن يصل اللبنانيون إلى توافق داخلى، وكلى أمل أنهم سيصلون للتوافق".

وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية إن هناك اهتمامات مؤكدة بالمناخ وقضية المياه، موضحا أنه سيتم طرح تقرير كامل عن الغذاء والمياه فى القمة العربية يمثل وجهة النظر العربية.

وأضاف أحمد أبو الغيط أن تغير المناخ تسبب فى أزمات المياه والغذاء بالعالم والمنطقة، مبينًا أن الجامعة العربية لديها رؤية فى ملفات الأمن الغذائى والمائى.

وتابع أبو الغيط أن نجاح قمة المناخ الـ27 فى التصدى للتغيرات المناخية يأتى بتوافق العالم على تخفيض الانبعاثات، كما أن نجاح قمة المناخ الـ27 يتطلب توفير التمويل للدول المتضررة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن التدخلات الأجنبية سبب مأساة شعوب بعض الدول العربية، وأن أحداث 2011 هى السبب الرئيس لمعاناة شعوب الدول العربية.