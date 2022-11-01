العالم اليوم - لولا "حريص" على حضور قمة المناخ في مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 03:22 صباحاً - قال سيلسو أموريم كبير مستشاري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا للسياسة الخارجية، الإثنين، إن الرئيس البرازيلي المنتخب حريص على حضور قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 27) التي تستضيفها مصر في نوفمبر.

وأبلغ أموريم الصحفيين في ساو باولو: "إنه مهتم بالذهاب (...) الآن نحن بحاجة لمعرفة التواريخ بالضبط وما إذا كان سيتمكن من ذلك أو لا".

وتعقد قمة المناخ (كوب 27) في شرم الشيخ بمصر، بدءا من 6 من نوفمبر.

وكان لولا وعد بمكافحة تدمير غابات الأمازون المطيرة، الذي وصل الآن إلى أعلى مستوى له منذ 15 عاما.

كما سبق له أن تعهد بجعل البرازيل رائدة في محادثات المناخ العالمية.