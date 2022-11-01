القمة العربية.. توافد عدد من القادة العرب إلى الجزائر

جدة - نرمين السيد - ووصل إلى الجزائر رئيس جمهورية جزر القمر عثمانى غزالى، ورئيس دولة فلسطين محمود عباس ورئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، محمد ولد الشيخ الغزوانى.

كما وصل أيضا بالجزائر رئيس مجلس القيادة الرئاسى لجمهورية اليمن، رشاد محمد العليمى، وكذلك رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى ونائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولى، الممثل الخاص لسلطان سلطنة عمان، أسعد بن طارق آل سعيد، ونائب رئيس مجلس الوزراء، الممثل الخاص لملك البحرين، حمد بن عيسى ال خليفة، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة.

ومن ضمن من وصلوا إلى الجزائر أيضًا، ضيف شرف هذه القمة الرئيس السنغالى والرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى، ماكى سال.

ومن المنتظر أن يتواصل، صباح الثلاثاء توافد القادة العرب أو ممثليهم إلى الجزائر للمشاركة فى القمة العربية التى ستنطلق أعمالها مساء غد بالمركز الدولى للمؤتمرات عبد اللطيف رحال.

يذكر أن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة كان قد سبق باجتماع تحضيرى على مستوى وزراء الخارجية العرب أمس وأول أمس، أفضى إلى "نتائج توافقية" من شأنها تسهيل عمل القادة بحسب ما صرح به وزير الخارجية الجزائرى رمطان لعمامرة.