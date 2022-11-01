روسيا وأرمينيا وأذربيجان يؤكدون أهمية إبرام معاهدة سلام بين باكو ويريفان

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى بيان صدر، اليوم الاثنين، عقب انتهاء القمة الثلاثية بين الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الأذربيجانى إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان، فى مدينة سوتشى الروسية، لحل الأزمة فى قره باغ، حسبما ذكرت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وقال بوتين إن القمة الثلاثية لروسيا وأرمينيا وأذربيجان فى سوتشى استمرت أكثر من ساعتين، وعقدت ثلاث جلسات من المفاوضات لحل النزاع فى قره باغ، معتبرًا أن عقد قمة حول قره باغ أظهر أن الأطراف يمكن أن تتفق على المستقبل، وأن الجميع مهتم بتطبيع العلاقات، لكنه أشار إلى أن الأطراف لم تتمكن من الاتفاق على كل شيء.

وأشار بوتين إلى أن روسيا ستبذل قصارى جهدها لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان من أجل وضع حد للصراع، وأضاف: "روسيا من جانبها ستبذل قصارى جهدها لضمان التوصل إلى تسوية نهائية وشاملة".

وجاء فى البيان الثلاثى -الذى صدر عقب الاجتماع- أن قادة الدول الثلاث أكدوا أهمية جهودها لتحقيق استقرار الوضع فى المنطقة، مشددين على أهمية خلق مناخ إيجابى بين أذربيجان وأرمينيا لمواصلة الحوار بين ممثلى الجمهور ومجتمعات الخبراء والزعماء الدينيين بمساعدة روسية، وكذلك إطلاق اتصالات ثلاثية بين البرلمانات من أجل تعزيز الثقة بين شعبى البلدين.

وفى سياق منفصل، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن فرقة حفظ السلام الروسية تنفذ مهمتها كما ينبغى فى قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع الرئيس الأذربيجانى فى مدينة سوتشى الروسية،: "لقد أشرتم مرارًا وتكرارًا إلى أن روسيا لعبت دورًا ملحوظًا وهامًا فى تسوية النزاع، واليوم، تنفذ وحدة حفظ السلام التابعة لنا مهمتها بالطريقة التى ينبغى عليها القيام بها".

ووصف بوتين مفاوضات اليوم بـ"المهمة"، مؤكدًا أنها تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع الاتفاقيات التى تحققت فى عامى 2020 و2021، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأضاف بوتين: "اليوم بالطبع سنحتاج إلى التحدث عن الوضع الحالى والبحث عن حلول للقضايا التى لم يتم حلها بعد".

ويستضيف الرئيس الروسى مفاوضات ثنائية وثلاثية وفردية مع زعيمى أذربيجان وأرمينيا فى سوتشى الروسية، لبحث الأزمة القائمة فى منطقة قره باغ المتنازع عليها بين البلدين.

ويدور النزاع بين يريفان وباكو حول قره باغ منذ التسعينات من القرن الماضى، وأسفرت الحرب الأخيرة فى 2020 عن مقتل حوالى 6500 شخص قبل أن تنتهى بهدنة تفاوضت عليها روسيا.