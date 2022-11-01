العالم اليوم - تعقد موقف دي يونغ مع برشلونة.. اللاعب يرفض "الخيارين"

انتم الان تتابعون خبر تعقد موقف دي يونغ مع برشلونة.. اللاعب يرفض "الخيارين" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 01:22 صباحاً - كشفت وسائل إعلام إسبانية أن موقف فرانكي دي يونغ نجم وسط برشلونة مع ناديه قد تعقد، حيث تسعى الإدارة لإقناعه بتقليل راتبه أو الاستغناء عنه في حال استمر رفضه للخيار الأول.

وحسب تقرير صحيفة "سبورت" الرياضية، فقد رفض اللاعب الهولندي مغادرة النادي خلال الصيف المقبل، رغم ارتباط اسمه بعروض من مانشستر يونايتد وتشلسي الإنجليزيين.

ومع انفتاح برشلونة على بيع اللاعب الذي يتقاضى نحو 18 مليون يورو سنويا ويمتد عقده إلى عام 2026، فإن دي يونغ مصمم على البقاء في كتالونيا وفقا للصحيفة.

وقالت "سبورت" إن برشلونة لا يزال يعمل على إقناع صاحب الـ25 عاما، بخفض راتبه خلال ما تبقى من عقده، أسوة بنجوم آخرين في الفريق، لكن من دون جدوى حتى الآن.

وضم برشلونة دي يونغ في صيف عام 2019 قادما من أياكس أمستردام الهولندي مقابل 75 مليون يورو، قبل أن يغرق في دوامة من الديون أدت إلى عجزه عن الاحتفاظ بأسطورته ليونيل ميسي في وقت لاحق.

وكان المدير الفني للفريق تشافي هيرنانديز ورئيس النادي خوان لابورتا، أكدا أكثر من مرة رغبتهما في الاحتفاظ باللاعب، لكن الإدارة تطمع في أن يوافق دي يونغ على خفض راتبه بنسبة تقترب من 50 بالمئة.

وتسعى الإدارة حاليا إلى وضع سقف لرواتب لاعبي الفريق لا يتجاوزه أحد، وهو 10 ملايين يورو في الموسم الواحد.