الرئيس التونسى يتوجه غدا إلى الجزائر للمشاركة فى القمة العربية

جدة - نرمين السيد - يتوجه الرئيس التونسى قيس سعيد، غدًا الثلاثاء، إلى الجزائر؛ للمشاركة فى الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، التى تُعقد يومى 1 و2 نوفمبر بالجزائر.





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