إنجلترا تفرض عزل الدواجن لاحتواء تفشي إنفلونزا الطيور

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 11:30 مساءً - أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين فرض عزل للطيور الأليفة والدواجن في كل أنحاء إنكلترا اعتبارا من السابع من نوفمبر، للتصدي لتفشي إنفلونزا الطيور.

وتفرض هذه التدابير قانونيا على كل المالكين "إبقاء طيورهم في الأماكن الداخلية واتّباع تدابير الأمن البيولوجي الصارمة من أجل حمايتها من المرض، بغض النظر عن فصيلتها أو حجمها"، حيث أن هذا القرار يمدد العزل الساري المفعول في مناطق إنكليزية عدة، في حين تحذر السلطات الصحية من أن خطر تفشي إنفلونزا الطيور بين الطيور البرية "مرتفع للغاية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وشهدت المملكة المتحدة في الأشهر الـ12 الأخيرة، أكبر تفش للوباء الحيواني في تاريخها، مع أكثر من مئتي حالة مؤكدة منذ نهاية أكتوبر 2021، ومنذ مطلع أكتوبر 2022، رصد المرض في أكثر من 70 منشأة كما أفيد عن إصابات عدة لطيور برية.

من جهتها، أوضحت رئيسة هيئة الطب البيطري في بريطانيا كريستين ميدلميس أن مواجهة الوتيرة المتسارعة للإصابات، بلغ "خطر تعرض الطيور" الأليفة للمرض "حدا بات يستوجب عزل كل الطيور حتى إشعار آخر".