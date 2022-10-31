الرئيس الأذرى: حان الوقت لتطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - وقال علييف، فى اجتماع مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى سوتشى الروسية، "حان الوقت للتحدث والعمل من أجل تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا"، معربًا عن تقديره الكبير للدور الذى أسهم به الرئيس الروسى شخصيًا فى هذا الشأن.

وأضاف الرئيس الأذرى، بحسب ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، أنه يمكن تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان على أساس الشروط والمبادئ التى اقترحتها أذربيجان من قبل، موضحًا: "لقد طرحت أذربيجان مؤخرًا خمسة مبادئ أساسية ينبغى على أساسها تطبيع العلاقات مع أرمينيا، وكلها مبادئ أساسية للقانون الدولى، وأعتقد أنه من الممكن تحقيق التطبيع على هذا الأساس".

ويدور النزاع بين يريفان وباكو حول إقليم ناجورنو قره باغ منذ التسعينيات، وأسفرت الحرب الأخيرة فى 2020 عن مقتل حوالى 6500 شخص قبل أن تنتهى بهدنة تفاوضت عليها روسيا.

وفى إطار الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أجزاء من الأراضى التى كانت تسيطر عليها منذ أول حرب انتصرت فيها مطلع التسعينيات، ونشرت روسيا حوالى ألفى جندى لحفظ السلام.

وفى أبريل الماضى، أعلنت أرمينيا وأذربيجان التحضير لمحادثات السلام، وكان الرئيسان الأرمينى والأذربيجانى التقيا فى بروكسل لإجراء محادثات نادرة بوساطة من الاتحاد الأوروبى.