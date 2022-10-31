كوريا الشمالية تطالب واشنطن وسول بوقف التدريبات العسكرية

جدة - نرمين السيد - ووصفت كوريا الشمالية التدريبات، بأنها استفزاز قد يستدعى "إجراءات متابعة أقوى" من بيونغ يانغ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية نقلا عن بيان لوزارة الخارجية الكورية الشمالية.

وجاء فى البيان أن "الوضع فى شبه الجزيرة الكورية ومحيطها دخل مرحلة المواجهة الخطيرة بسبب التحركات العسكرية المتواصلة والمتهورة للولايات المتحدة وكوريا الجنوبية".

وبدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واحدة من أكبر المناورات الجوية العسكرية المشتركة، الاثنين، نفذت فيها مئات الطائرات الحربية من الجانبين تدريبات على هجمات على مدار الساعة طوال الجزء الأكبر من الأسبوع.

وقالت القوات الجوية الأمريكية إن العملية التى يطلق عليها اسم "عاصفة اليقظة" ستستمر حتى يوم الجمعة ويشارك فيها نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية.

وتعتقد واشنطن وسول أن بيونج يانج ربما تكون على وشك استئناف تجارب القنابل النووية للمرة الأولى منذ عام 2017، وتبنتا استراتيجية "ردع" بيونغ يانغ من خلال مناورات عسكرية كبيرة، يرى بعض المسؤولين الحاليين والسابقين أنها قد تؤدى إلى تفاقم التوترات.

وأفاد بيان وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن البلاد "مستعدة لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن سيادتها وأمن شعبها وسلامة أراضيها من التهديدات العسكرية الخارجية".

وقالت الوزارة: "إذا كانت الولايات المتحدة لا تريد أى تطورات خطيرة لا تتناسب مع مصالحها الأمنية، فعليها وقف المناورات الحربية غير المجدية وغير الفعالة فى الحال. وإذا لم تفعل، سيتعين عليها تحمل المسؤولية الكاملة عن كل العواقب".