عاجل.. بوتين: لم ننه مشاركتنا فى اتفاق تصدير الحبوب ولكننا علقنا العمل به

وأوضح الرئيس الروسى بوتين، أن أوكرانيا تهدد السفن الروسية والمدنية فى البحر الأسود.
وكان مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا، أعلن فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن بلاده لن تسمح بمرور السفن عبر البحر الأسود دون أن يتم تفتيشها.
وأكد نيبينزيا، أن موسكو ستتخذ إجراءاتها الخاصة لمراقبة السفن التى سمح مركز التنسيق بإخراجها دون موافقة موسكو.
وقال " ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود، كما أكدت الأمم المتحدة فى 22 يوليو، لا ينبغى تنفيذها بدوننا، والقرارات والإجراءات المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بشيء".
وقال نائب وزير الخارجية الروسى أندريه رودنكو، أمس الأحد، إن أى حديث عن مزيد من الخطوات بشأن صفقة الحبوب الأوكرانية لن يكون ممكنًا إلا بعد توضيح جميع ملابسات الهجوم الأوكرانى على سفن أسطول البحر الأسود الروسى وعقد مجلس الأمن الدولى اجتماعًا حول هذا الموضوع.
ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن رودينكو قوله: "بادئ ذى بدء، من الضرورى توضيح كل ملابسات ما حدث.. هذا الغضب الشامل ينتهك جميع الشروط التى تم الاتفاق عليها سابقا".
وأضاف: "تعلمون أن روسيا قد طلبت عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هذه المشكلة ستكون محور التركيز. بعد ذلك، سنتمكن من تحديد الخطوات المقبلة".
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