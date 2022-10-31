بعد الضربات الروسية.. العاصمة الأوكرانية كييف بلا مياه أو كهرباء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - أعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، اليوم الإثنين، أن 40% من سكان العاصمة الأوكرانية تركوا بدون مياه.

وكليتشكو عبر “تلجرام”: “اعتبارا من هذه الساعة، 270،000 شقة في العاصمة بدون كهرباء، و40٪ من مستهلكي العاصمة بدون مياه”.

وأضاف في صباح ذلك اليوم، كان 80٪ من السكان يفتقرون إلى إمدادات المياه و350 ألف شقة لم يكن لديها كهرباء.

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وقال كليتشكو إن متخصصين من شركة كييفودوكانال لإمدادات المياه يعملون على تحقيق الاستقرار في تشغيل محطات المياه في أقرب وقت ممكن. وبينما يخطط المهندسون لاستعادة التيار الكهربائي مساء الاثنين، من المتوقع أن تستمر الانقطاعات.

وضربت الصواريخ الروسية البنية التحتية الحيوية للطاقة والمياه في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق اليوم تاركة وراءها انقطاعات في التيار الكهربائي وإمدادات مياه محدودة في أجزاء كبيرة من كييف.