«الدفاع الروسية» تعلق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب بالبحر الأسود

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، اليوم الاثنين، عن تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن لنقل الحبوب في البحر الأسود حتى "توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الأوكراني" ضد السفن الروسية في سيفاستوبول.

وقالت الوزارة الروسية في بيانها، وفقا لما نقلته وكالة تاس الروسية: "حتى توضيح الوضع المتعلق بالهجوم الإرهابي الذي ارتكبته أوكرانيا يوم 29 أكتوبر ضد السفن الحربية والمدنية في مدينة سيفاستوبول، تم تعليق مرور السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب "مبادرة البحر الأسود".

وأضافت أن "مرور السفن عبر الممر الآمن غير مسموح به، نظرا لاستخدامه من قبل القيادة الأوكرانية وقيادة القوات المسلحة الأوكرانية لخوض العمليات القتالية ضد روسيا الاتحادية".

وشددت وزارة الدفاع على أن روسيا لم تنسحب من "مبادرة البحر الأسود"، بل تعلق العمل بالاتفاقات.