جدة - نرمين السيد - وأكد نيبينزيا -حسبما أفادت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الإثنين- أن موسكو ستتخذ إجراءاتها الخاصة لمراقبة السفن التى سمح مركز التنسيق بإخراجها دون موافقة موسكو. وقال " ننطلق من حقيقة أن مبادرة البحر الأسود، كما أكدت الأمم المتحدة فى 22 يوليو، لا ينبغى تنفيذها بدوننا، والقرارات والإجراءات المتخذة دون مشاركتنا لا تلزمنا بشيء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا بالأمم المتحدة: لا يمكن السماح بمرور السفن فى البحر الأسود دون تفتيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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