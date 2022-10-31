الإمارات والمملكة المتحدة تبحثان العلاقات الثنائية

جدة - نرمين السيد - بحثت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الاثنين، العلاقات الثنائية مع المملكة المتحدة، وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها فى مختلف المجالات بما فيها الاقتصادية والتنموية، ذلك خلال اتصال هاتفى تلقاه محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارت من ريشى سوناك رئيس وزراء المملكة المتحدة.





وأكدت الإمارات -حسبما ذكرت وكالة الانباء الإماراتية (وام)- تطلعها إلى العمل خلال الفترة المقبلة مع المملكة المتحدة للبناء على العلاقات الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويدعم جهود تحقيق السلام والاستقرار على المستويين الإقليمى والعالمى. وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

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