مستشار النمسا: قمنا بتأمين إحتياجات الطاقة لفصل الشتاء

جدة - نرمين السيد - وأوضح نيهمر -فى تصريحات له اليوم الاثنين- أنه قبل بضعة أشهر لم يعتقد الكثيرون أنه يمكننا القيام بذلك وحاليا انتهى الأمر لأن صهاريج تخزين الغاز المنزلى لدينا ممتلئة تقريبًا ومستوى الملء بالفعل يزيد عن 91 فى المائة.

وأضاف المستشار قائلا " لقد قمنا بتجنيد كل المحطات لهذا الأمر ونحن مستعدون جيدًا لفصل الشتاء وفى الوقت نفسه نعمل على مزيد من التدابير لزيادة أمن إمدادات الطاقة فى بلدنا ".