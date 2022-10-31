جدة - نرمين السيد - وأوضح نيهمر -فى تصريحات له اليوم الاثنين- أنه قبل بضعة أشهر لم يعتقد الكثيرون أنه يمكننا القيام بذلك وحاليا انتهى الأمر لأن صهاريج تخزين الغاز المنزلى لدينا ممتلئة تقريبًا ومستوى الملء بالفعل يزيد عن 91 فى المائة.
وأضاف المستشار قائلا " لقد قمنا بتجنيد كل المحطات لهذا الأمر ونحن مستعدون جيدًا لفصل الشتاء وفى الوقت نفسه نعمل على مزيد من التدابير لزيادة أمن إمدادات الطاقة فى بلدنا ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار النمسا: قمنا بتأمين إحتياجات الطاقة لفصل الشتاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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