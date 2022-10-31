بوتين: نأمل فى إيجاد حلول لأزمة ناجورنو قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

جدة - نرمين السيد - أعرب الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، عن أمله فى أن يتيح اجتماعه الثلاثى المرتقب مع زعيمى أرمينيا وأذربيجان تحديد خطوات تهدف إلى حل قضية ناجورنو قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.





وقال بوتين - فى اجتماع مع رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان اليوم فى مدينة سوتشى الروسية -: "أعلم أن لديكم الإرادة السياسية لحل هذا الأمر ونحن ندعم ذلك أيضًا. إننا بحاجة إلى تحديد الجوانب الرئيسية التى ستسمح لنا بالمضى قدمًا خلال اجتماعنا اليوم وفى الاجتماع الثلاثى الذى سيعقد فى ​​وقت لاحق".. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأشار إلى أن حل نزاع خطير وطويل الأمد مثل قضية ناجورنو قره باغ يتطلب الكثير من الجهد، مضيفًا: "لقد بدأنا فعليًا هذه المناقشة عندما التقينا (رؤساء الدول الثلاث) فى أستانا".

كما أوضح أن هذه الجهود لم تعد كافية فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أن منظمة معاهدة الأمن الجماعى عقدت قمة طارئة لبحث الأزمة بمبادرة من أرمينيا، مشددًا على أن أرمينيا كانت الشريك والحليف الاستراتيجى لروسيا منذ عدة عصور، مؤكدًا أن الدول الثلاث ستكون قادرة على اتخاذ خطوات نحو حل الأزمة القائمة فى ناجورنو قره باغ.

ويدور النزاع بين يريفان وباكو حول ناجورنو قره باغ منذ التسعينات، وأسفرت الحرب الأخيرة فى 2020 عن مقتل حوالى 6500 شخص قبل أن تنتهى بهدنة تفاوضت عليها روسيا.

فى إطار الاتفاق، تنازلت أرمينيا عن أجزاء من الأراضى التى كانت تسيطر عليها منذ أول حرب انتصرت فيها مطلع التسعينات ونشرت روسيا حوالى ألفى جندى لحفظ السلام.

وفى أبريل الماضى، أعلنت أرمينيا وأذربيجان التحضير لمحادثات السلام. وكان الرئيسان الأرمينى والأذربيجانى التقيا فى بروكسل لإجراء محادثات نادرة بوساطة من الاتحاد الأوروبى.