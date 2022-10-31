الرئاسة الموريتانية تعلن تعيين أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الرئاسة الموريتانية تعيين أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وذلك بموجب مرسوم أصدره الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى، وتتويجا للاتفاق السياسى الذى أسفر عنه التشاور بين الحكومة والأحزاب السياسية فى 26 سبتمبر 2022.





وأشارت الرئاسة الموريتانية -فى بيان، اليوم الاثنين- إلى أن أعضاء اللجنة هم: (اب ولد امبارى، والداه عبدالجليل، وبابوكار سلى، وباب ولد بوميس، وبلال ولد ورزك، وزينب تانديا، وكومبا سى، والامينة محمد بوى امم، ومحمد الامين ولد داهى، ومحمد المختار مليل، ومولاى ولد إبراهيم).

وكانت وزارة الداخلية قد أحالت إلى الرئيس الموريتانى أسماء 22 من المرشحين، يمثلون أحزاب المعارضة والموالاة، لاختيار 11 عضوا منها لتشكيلة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.. فيما كانت المعارضة والموالاة قد اتفقتا على استكمال تشكيل لجنة الانتخابات قبل 31 أكتوبر الجارى كآخر أجل ضمن اتفاق وقع فى سبتمبر الماضى فى ختام حوار سياسى بشأن الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المقررة فى النصف الأول من 2023.

ووفق الاتفاق سيتم انتخاب النواب البرلمانيين بنسبة 50% طبقا لنظـام النسبية، و50% وفقـا لنظام الأغلبية ذى الشوطين.. واستحدث الأطراف لائحـة وطنيـة للشباب بالتناوب بين الجنسين، تتكون من 11 مقعدا برلمانيا، على أن تتضمن مقعدين على الأقل لذوى الاحتياجات الخاصة.

كما تم الاتفاق، لأول مرة فى تاريخ موريتانيا، على مشاركة أبناء الجالية الموريتانية بالخارج فى الانتخابات البرلمانية والتصويت فى المناطق التى يكون فيها ممكنا من الناحية اللوجستية والفنية والإجرائية فى أفق الانتخابات القادمة، وذلك بالتنسيق بين اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحكومة والأحزاب السياسية، وفق الوثيقة.. كما اتفقت الأطراف على إشراك الأحزاب السياسية فى جميع مراحل التحضير وتحديد سقف أعلى لتمويل الحملات الدعائية ووضع آلية مناسبة تحد من استخدام المال السياسى والمال العام ووسائل الدولة.