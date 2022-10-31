موسكو تدعو كييف وداعميها إلى الامتناع عن الاستفزازات ضد محطة زابوروجيا

جدة - نرمين السيد - دعت وزارة الخارجية الروسية كييف وداعميها الغربيين إلى التوقف عن "الاستفزازات الخطيرة" ضد محطة زابوروجيا للطاقة النووية، ومحاولات إعادة المحطة إلى السيطرة الأوكرانية.





وقالت الخارجية الروسية -فى بيان، اليوم الاثنين- "إن نظام كييف ما إنفك يحاول التخطيط لإعادة محطة زابورجيا للطاقة النووية إلى سيطرته بتنفيذ هجمات ضد البنية التحتية الحيوية، مهدداً أوروبا بكارثة وبمقتل آلاف السكان المدنيين".

وأضاف البيان: "ندعو نظام فلاديمير زيلينسكى ورعاته الغربيين إلى التوقف عن الاستفزازات المتهورة والكارثية ضد محطة زابوروجيا للطاقة النووية، والتى يمكن أن تؤدى إلى عواقب وخيمة".

يُشار إلى أن محطة زابوروجيا النووية تعد الأكبر من نوعها فى أوروبا من حيث عدد المفاعلات والقدرة على إنتاج الطاقة الكهربائية، وتوجد منذ شهر مارس الماضى تحت سيطرة الجيش الروسى.

ومن ناحية أخرى، أعربت الخارجية الروسية عن أملها فى استمرار سياسة تعزيز التعاون مع البرازيل، بما فى ذلك التعاون فى الأمم المتحدة ومجموعة "بريكس" ومجموعة العشرين، مشيدة بنتائج الانتخابات الرئاسية فى البرازيل، وبمساهمة لولا دا سيلفا فى تطوير علاقات الصداقة بين البلدين.

وأشارت إلى استعداد روسيا لاستمرار التعاون فى جميع المجالات، حيث تُعتبر البرازيل مرشحا قوياً لعضوية دائمة فى مجلس الأمن الدولى.

وكان اليسارى لولا دا سيلفا قد فاز فى الانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد تفوقه على منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو، وحصل دا سيلفا على 50.9% من الأصوات، فيما حصل بولسونارو على 49.1%، لتكون نهاية أكثر حكومة يمينية فى البرازيل منذ عقود.