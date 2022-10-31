العالم اليوم - ملحم زين يتحدث عن علاقته بالجمهور المصري

انتم الان تتابعون خبر ملحم زين يتحدث عن علاقته بالجمهور المصري من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 08:22 مساءً - يستعد المطرب اللبناني ملحم زين، لمقابلة جمهوره المصري مساء اليوم بعد غياب طويل، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 31.

وعن عودته إلى المهرجان وجديد أعماله وقضايا أخرى، يتحدث زين في تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج".

في البداية، قال زين: "كان لي الشرف أن أغني عدة مرات في مهرجان الموسيقى العربية، وبدار الأوبرا المصرية.. وجودي ضمن هذه الدورة بمشاركة مجموعة من أبرز مطربي الوطن العربي أسعدني كثيرا".

وعن الجديد الذي يسعى لتقديمه هذه المرة، كشف عن أنه أعد برنامجاً فنياً مختلفاً يقدم من خلاله مجموعة من أغانيه الخاصة والتي لم يسمعها الجمهور من قبل.

"أنتي مشيتي"

وتابع: "أتذكر إلى الآن حب الجمهور المصري لأغنية (أنتي مشيتي) وانتشارها الكبير في مصر آنذاك (2004) والتي تعتبر بداية الانطلاقة لمشواري الفني مرورا بأغان أخرى، حتى تمكنت من فهم الجمهور وذوقه".

وكان زين قد طرح كليب "رفيقة قلبي" أخيرا مع المخرج بسام الترك في دبي، حيث ظهر بإطلالة فنية مختلفة عما قدمه من قبل في أعماله السابقة.

وقال المطرب اللبناني عن الكليب: "فكرة العمل كانت جديدة ومختلفة بالنسبة لي، وقد لاقى حب واستحسان الجمهور".

الغناء الشعبي

وأشار في الوقت نفسه إلى أنه يقدم الألوان الغنائية كافة، فهو لا يميل إلى النمطية والتكرار بالموسيقى، ويسعى دائما إلى تجربة أشياء مختلفة تتناسب مع الجيل الجديد. وكشف عن أنه من الممكن أن يقوم بتجربة الغناء الشعبي، مبديا إعجابه بهذا اللون من الأغاني "ولكن الهادفة فقط".

وبمناسبة الحديث عن "الأغاني الشعبية"، علق زين على الأزمة الأخيرة بين مطربي المهرجانات ونقابة المهن الموسيقية في مصر، قائلاً: "غناء المهرجانات مشكلته الأساسية في الكلمات؛ فبعض المطربين الشباب بالغوا في استخدام عبارات غير ملائمة".

لقب "الريس"

وفي سياق آخر، علق المطرب اللبناني على الألقاب التي يحصل، موضحا أنه رغم عدم اهتمامه بالألقاب إلا أنه يحب لقب "الريس" الذي أطلقه عليه الجمهور كثيرا.

وفيما يتعلق بعدم خوضه لتجربة التمثيل حتى الآن، أجاب: "أنا بعيد عن هذا العالم كليا، فلم أجرب من قبل تمثيل أي مشهد، كما أؤمن بالتخصص في المجال.. الله منحني صوتا للغناء وليس للتمثيل".

أعمال جديدة

وخلال حديثه مع موقع "دوت الخليج"، كشف ملحم زين، عن أعماله القادمة:

يستعد قريباً لطرح أغنية جديدة تحمل اسم "أنت وحدّي"، كلمات الشاعر فادي أسعد وألحان مصطفى محفوظ، وتوزيع جيمي حداد.

يطرح أغنية دبكة لبنانية وأخرى بإيقاع غربي، بالإضافة إلى أغنية غير لبنانية.

من المقرر طرح بعضها قبل نهاية العام الجاري، والبعض الآخر في بداية السنة الجديدة 2023.

واختتم المطرب اللبناني حديثه بالإشارة إلى الحلم الذي يسعى لتحقيقه في مشواره الفني، قائلاً: "بالتأكيد هناك أحلام كثيرة أريد تحقيقها، كالوقوف على مسارح كبيرة وإصدار ألبومات وأغان تستطيع الوصول والانتشار سريعا في الوطن العربي وتعلق في أذهان الجمهور".