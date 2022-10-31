العالم اليوم - رسميا.. بوغبا يغيب عن كأس العالم 2022

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 08:22 مساءً - ضربة جديدة تعرض لها المنتخب الفرنسي، قبل 20 يوما من انطلاق كأس العالم 2022، وذلك بغياب أحد أبرز نجوم الفريق عن البطولة.

وتم الإعلان عن غياب النجم الفرنسي بول بوغبا عن بطولة كأس العالم، وفقا لوكيلة أعماله رافايلا بيمينتا. وأكدت بيمينتا أن بوغبا يحتاج لوقت طويل كي يتعالج من عملية أجراها بالركبة، مما سيبعده بشكل مؤكد عن المونديال. ويمثل غياب بوغبا ضربة جديدة لحظوظ المنتخب الفرنسي في المونديال، بعد تأكد غياب النجم الآخر، نغولو كانتي، قبل أسبوع.

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