العالم اليوم - جلسة لمجلس الأمن بشأن اتفاقية تصدير الحبوب في أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - جلسة لمجلس الأمن بشأن اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا والهجمات التي استهدفت أسطول البحر الأسود:

المندوب الروسي لدى مجلس الأمن: الغرب يحاول التستر على أفعال أوكرانيا كالابتزاز النووي واستهداف جسر كيرتش.

مستعدون لمواصلة إيصال الأغذية إلى دول العالم بشكل رخيص. المندوب الفرنسي لدى مجلس الأمن: المسؤولية الأولى تقع على عاتق روسيا في ظل حربها على أوكرانيا.

روسيا اختلقت الذرائع للانسحاب من اتفاقية تصدير الحبوب من أوكرانيا عبر البحر الأسود. الرئيس الأوكراني: سنواصل تطبيق الاتفاق مع الأمم المتحدة بشأن ضمان تصدير آمن للحبوب.

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