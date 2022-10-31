العالم اليوم - لهذا السبب.. أوكرانيا تقدم طلبا باستبعاد إيران من المونديال

انتم الان تتابعون خبر لهذا السبب.. أوكرانيا تقدم طلبا باستبعاد إيران من المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 07:22 مساءً - قبل 20 يوما من ركلة البداية، طالب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم بإبعاد إيران من بطولة كأس العالم 2022.

وقدم الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، طلبا للاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، بإبعاد إيران من المونديال، بسبب تمويلها الجيش الروسي بالأسلحة خلال حربها مع أوكرانيا.

ونشر الاتحاد الأوكراني بيانا الاثنين جاء فيه: "مع الأخذ في الاعتبار المظاهر المنهجية لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران والتي تنتهك مواثيق الفيفا، ومع الأخذ في الاعتبار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 22.31 بشأن فرض عقوبات على إيران، والتورط الإيراني في العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا، نناشد الفيفا باقتراح النظر في استبعاد المنتخب الإيراني من كأس العالم لكرة القدم 2022".

يأتي هذا النداء بعد أيام فقط من دعوة الرئيس التنفيذي لشركة شاختار دونيتسك سيرغي بالكين لإقصاء إيران واستبدالها بأوكرانيا في بطولة هذا العام.

وتعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لقصف بطائرات بدون طيار من طراز "كاميكازي" إيرانية الصنع استخدمها الجيش الروسي في وقت سابق من هذا الشهر.

وزعم الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن سبع طائرات مسيرة من هذا القبيل قد أُسقطت، بينما قالت الولايات المتحدة إن إيران نشرت خبراء عسكريين في شبه جزيرة القرم التي تحكمها روسيا.

وعلق بالكين على هجمات الطائرات بدون طيار الأسبوع الماضي: "بينما ستستمتع القيادة الإيرانية بمشاهدة منتخبها الوطني في كأس العالم، فإن الأوكرانيين سيقتلون بطائرات بدون طيار إيرانية وصواريخ إيرانية".

وتشارك إيران في المجموعة الثانية بكأس العالم، إلى جانب منتخبات إنجلترا والولايات المتحدة وويلز، وستخوض مباراتها الأولى أمام إنجلترا بعد 21 يوما تحديدا.