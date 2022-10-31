القبض على 9 أشخاص على خلفية انهيار جسر معلق فى الهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (إن دى تى فى) الهندية، اليوم الاثنين، أنه من بين الأشخاص الذين جرى اعتقالهم مسؤولون بالشركة التى قامت بأعمال صيانة للجسر ومحصلو تذاكر وأفراد أمن كانت مهمتهم السيطرة على الحشود.

وكان قرابة 500 شخص على جسر "موربى" المعلق يؤدون طقوسا لمهرجان دينى عندما انقطعت الأسلاك التى تدعمه أمس الأحد ما أدى إلى انهيار الهيكل بكامله فى النهر.. ويقع الجسر على مسافة 200 كيلو متر غرب "أحمد آباد" المدينة الرئيسية فى ولاية "جوجارات" بغرب البلاد، وعلى ارتفاع 233 مترا.