الكرملين يعلق على تقارير اختراق هاتف ليز تراس: «صحافة صفراء»

جدة - نرمين السيد - ففى الكرملين، قال قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف إن التقارير التى تتحدث عن اختراق أجهزة المخابرات الروسية لهاتف رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تراس يجب أن تعامل على أنها "صحافة صفراء".

وأضاف بيسكوف - بحسب وكالة أنباء "تاس" الروسية - أنه "لسوء الحظ، تقدم وسائل الإعلام البريطانية فى الوقت الحالى القليل من التقارير التى يمكن أن تؤخذ على محمل الجد. نحن ننظر إلى مثل هذه المنشورات مثل الصحافة الصفراء".

وكانت صحيفة "ذا ميل أون صنداى" البريطانية قد نشرت تقريرا يفيد بأن هاتف رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس قد تم اختراقه من جانب عملاء يشتبه فى أنهم يعملون لحساب الكرملين عندما كانت تشغل منصب وزيرة خارجية المملكة المتحدة.

ووفقا للصحيفة، تمكن المخترقون من الوصول إلى رسائل تراس لمدة عام، بما فى ذلك معلومات حساسة وتفاصيل محادثات لندن مع حلفائها الرئيسيين، فضلا عن معلومات حول إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت الصحيفة إن الاختراق تم اكتشافه عندما ترشح تراس لمنصب زعيم حزب المحافظين ورئيس الوزراء فى الصيف، مشيرة إلى أن الاختراق الأمنى ​​أبقى طى الكتمان من جانب رئيس الوزراء آنذاك بوريس جونسون.

وميدانيا، فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا المستمرة منذ فبراير الماضى، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، القضاء على أكثر من 400 عسكرى أوكرانى ومرتزق أجنبى، وتدمير مدفعية ألمانية ذاتية الدفع وإسقاط 13 طائرة مسيرة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة الروسية إيجور كوناشينكوف - بحسب قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إلى أن القوات الروسية واصلت استهداف مرافق للقيادة العسكرية وأنظمة الطاقة فى أوكرانيا بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، حيث تم تدمير جميع الأهداف المحددة.

وأضاف أنه على محور كوبيانسك، قضت القوات الروسية على أكثر من 110 عسكريين أوكرانيين ومرتزقة فى مقاطعة خاركوف ولوجانسك.

وتابع: "أما على محور كراسنى ليمان، فقد تم صد جميع الهجمات الأوكرانية على المحور، وتصفية أكثر من 170 عسكريا أوكرانيا، كما واصلت القوات الروسية عمليات نشطة على محور دونيتسك وتم القضاء على أكثر من 60 عسكريا أوكرانيا.

وأوضح أن قوات كييف قامت بأربع محاولات للهجوم فى مقاطعة خيرسون؛ حيث تم إرجاعهم إلى مواقعهم الأصلية والقضاء على أكثر من 70 عسكريا أوكرانيا ومرتزقا.

وعلى الجانب الآخر، وصل وفد تشيكى، يضم رئيس الوزراء بيتر فيالا ووزراء آخرون، إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، فى زيارة للتعبير عن مواصلة دعم القيادة الأوكرانية.

وذكر راديو (براغ الدولى) فى نشرته الإنجليزية، اليوم الإثنين، أن الوفد التشيكى يضم أيضا وزير الخارجية يان ليبافسكى ووزيرة الدفاع يانا تشيرنوخوفا ووزير المالية زبينيك ستانجورا ووزير النقل مارتن كوبكا، موضحا أن الوفد الحكومى سيجتمع بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى ورئيس البرلمان الأوكرانى روسلان ستيفانتشوك.

وأشار الراديو إلى أنه من المقرر أن يناقش الوزراء مشاركة التشيك فى إعادة إعمار أوكرانيا.