نواب في مقر نادي الوحدات واتصال هاتفي سبب عدول النادي عن قراره

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 31 أكتوبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج - : اسفر الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس نادي الوحدات عن عدول النادي بقراره الذي اتخذه مؤخرا ، وتقرر المشاركة في مباراة الغد على ستاد الحسن في اربد .

واستقبل النادي اليوم الخميس كلا من النواب خليل عطية وطاهر المصري وعمر عياصرة وخير ابو صعيليك والشيخ ايوب خميس ، وأسفر اللقاء عن اتصال من الفايز برئيس النادي وعن تكريم من النادي للنواب الذي طلبوا رجوع النادي عن قراره بمقاطعة الدوري .

وقال النائب خليل عطية عقب خروجه من النادي للمدينة نيوز : شكرا للوحدات وادارته وشكرا لجميع من قاد مبادرة الخير وعلى رأسهم دولة الاستاذين طاهر المصري وفيصل الفايز.