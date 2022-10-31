نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نواب في مقر نادي الوحدات واتصال هاتفي سبب عدول النادي عن قراره على موقعنا والان مع التفاصيل
صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 31 أكتوبر 2022 06:09 مساءً - دوت الخليج - : اسفر الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز ورئيس نادي الوحدات عن عدول النادي بقراره الذي اتخذه مؤخرا ، وتقرر المشاركة في مباراة الغد على ستاد الحسن في اربد .
واستقبل النادي اليوم الخميس كلا من النواب خليل عطية وطاهر المصري وعمر عياصرة وخير ابو صعيليك والشيخ ايوب خميس ، وأسفر اللقاء عن اتصال من الفايز برئيس النادي وعن تكريم من النادي للنواب الذي طلبوا رجوع النادي عن قراره بمقاطعة الدوري .
وقال النائب خليل عطية عقب خروجه من النادي للمدينة نيوز : شكرا للوحدات وادارته وشكرا لجميع من قاد مبادرة الخير وعلى رأسهم دولة الاستاذين طاهر المصري وفيصل الفايز.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نواب في مقر نادي الوحدات واتصال هاتفي سبب عدول النادي عن قراره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.