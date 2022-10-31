الحكومة الهندية تقدم 2.5 مليون دولار لدعم البرامج والخدمات الأساسية لـ«الأونروا»

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 04:29 مساءً - قدمت حكومة الهندية، اليوم الاثنين، 2.5 مليون دولار أميركي، لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى “الأونروا”.

وتشمل المساهمة دعما للبرامج والخدمات الأساسية للأونروا، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية.

وجرى تسليم المساهمة المالية، بمقر الممثلية الهندية برام الله، لمسؤولة علاقات المانحين والمشاريع المساعدة بدائرة العلاقات الخارجية في “الأونروا” سوران وو.

وتعد هذه الدفعة الثانية من مساهمة إجمالية قدرها 5 ملايين دولار أميركي للسنة المالية 2022-2023،