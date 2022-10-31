الرئيس الفلسطينى يهنئ دا سيلفا بفوزه برئاسة البرازيل

جدة - نرمين السيد - وتمنى عباس - فى برقيته - التوفيق والنجاح للرئيس سيلفا فى مواصلة قيادة البرازيل لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، وخدمة قضايا العدل والسلام فى العالم.

وأعرب الرئيس الفلسطينى عن تطلعه لاستمرار التعاون والعمل المشترك مع البرازيل، من أجل تعزيز علاقات الصداقة التاريخية القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، وفى كل ما من شأنه خدمة مصالحهما المشتركة.

من جانبها، هنأت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الرئيس البرازيلى، واعتبرت أن هذا الفوز "يعكس فوزاً للديمقراطية، ليس فقط فى البرازيل وإنما أيضاً ارتداداتها فى بقية القارة والعالم".

كما هنأت الشعب البرازيلى الذى صوّت لضمان مستقبله، ومستقبل البشرية، وحفاظاً على الدور الذى تلعبه البرازيل فى السياسة الخارجية.

وأشارت الوزارة إلى أن دولة فلسطين ستعمل وبشكل سريع على التعاون مع الرئيس البرازيلى المنتخب فى إعادة مسار العلاقات الثنائية إلى طبيعتها، وفى تعزيز تلك العلاقات المميزة التى تربط فلسطين بالبرازيل، والرئيس المنتخب لولا دا سيلفا بالقضية الفلسطينية وعدالتها.