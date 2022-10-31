وصول وفد تشيكى رفيع برئاسة رئيس الوزراء إلى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السفارة التشيكية لدى أوكرانيا، اليوم الإثنين، وصول رئيس الوزراء التشيكى بيتر فيالا، على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة كييف، لإجراء محادثات مع عدد من المسؤولين بالحكومة الأوكرانية.





وقالت السفارة التشيكية، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المقرر أن يشارك وفد الحكومة التشيكية فى اجتماع مشترك مع عدد من الوزراء بالحكومة الأوكرانية فى كييف، وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية. وزار الوفد التشيكى فور وصوله إلى كييف، عددا من المبانى التى دمرتها الهجمات الروسية الأخيرة، بحسب ما ذكرته السفارة التشيكية فى كييف.

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