الاحتلال يعتقل 15 فلسطينيا بـ الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال ستة فلسطينيين من محافظة الخليل، التى شهدت أمس مواجهات عارمة بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على خلفية الهجوم الذى نفذ فى مستوطنة "كريات أربع"، فيما تم اعتقال مواطنين اثنين من محافظة "بيت لحم" الواقعة إلى الجنوب من القدس.
وأضافت المصادر أنه تم اعتقال فلسطينى من محافظة "طولكرم"، وأسير محرر من محافظة "جنين"، وآخر من محافظة "قلقيلية"، واثنين من منطقة "بيرنبالا" (شمال غرب القدس)، فيما تم اعتقال فلسطينيين اثنين من محافظة "نابلس" شمالا والتى تخضع لحصار إسرائيلى للأسبوع الثالث على التوالى.
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