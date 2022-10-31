روسيا: مستعدون لمساعدة الدول الإفريقية بشأن الحبوب

جدة - نرمين السيد - وقال بوجدانوف- "أعتقد أن شركاء روسيا يفهمون كل شيء على أكمل وجه ولديهم معلومات كافية عن موضوع تعليقنا للمشاركة فى صفة الحبوب"، مؤكدا أن بلاده ستساعد الدول الإفريقية بهذا الشأن بقدر الإمكان.

وأضاف: "نحن على اتصال مع قيادات العديد من الدول، ومثل هذه الاتصالات جارية وستستمر وسنقدم المساعدة قدر الإمكان".

وكانت روسيا قررت، فى وقت سابق، تعليق مشاركتها فى صفقة الحبوب ردا على الهجوم الأوكرانى على أسطول البحر الأسود الروسى.