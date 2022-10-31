اليابان تشدد إجراءات الأمن لمنع حوادث التدافع خلال احتفالات الهالوين

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن الشرطة تُنظم دوريات فى الأزقة وتدعو الناس لعدم التوقف لالتقاط الصور أو لأى أسباب أخرى، وذلك للحيلولة دون خلق عقبات قد تمنع تدفق حركة السير على الأقدام وتؤدى إلى تعثر الناس، كما تعمل على توجيه الزوار بعيدا عن الشارع الرئيسى قدر الإمكان وتخطط لجعل بعض الطرق القريبة للمشاة فقط.

وتابعت الشبكة أن السلطات تشعر بالقلق بعد حادث التدافع الذى وقع فى كوريا الجنوبية السبت، خلال احتفالات "الهالوين"، مضيفة أنه من المتوقع أن يصل الازدحام إلى ذروته فى وقت متأخر من اليوم وحتى وقت مبكر من غد.