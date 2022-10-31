العالم اليوم - إيرادات الميزانية السعودية تقفز 24 بالمئة في الربع الثالث

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 04:22 مساءً - ارتفعت إيرادات المملكة العربية السعودية في الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 24 بالمئة على أساس سنوي، لتسجل 301.8 مليار ريال (80.1 مليار دولار)، مقابل 243.3 مليار ريال (64.7 مليار دولار) نفس الفترة من العام الماضي.

وأوضحت وزارة المالية السعودية في التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثالث من عام 2022، والذي صدر الاثنين، أن المصروفات قد ارتفعت بنسبة 22 بالمئة إلى 287.7 مليار ريال (74.1 مليار دولار) في الربع الثالث مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وسجلت البلاد فائضا في الميزانية بلغ 14.1 مليار ريال للربع الثالث (3.76 مليار دولار).

وبحسب بيان وزارة المالية، فقد قفزت الإيرادات النفطية في السعودية بنسبة 55 بالمئة، لتسجل نحو 229 مليار ريال (60.9 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 147.9 مليار ريال (39.3 مليار دولار) في الربع الثالث من العام الماضي.

وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة العربية السعودية قد ارتفع بنسبة 8.6 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الجاري.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الاثنين، إن النمو الذي جاء في الربع الثالث من 2022، وفق التقديرات السريعة، يعود إلى النمو الذي سجلته الأنشطة النفطية بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي، بالإضافة إلى النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.6 بالمئة.