العالم اليوم - OXY: أسعار النفط المنخفضة أدت لانخفاض وتيرة الاستثمار

انتم الان تتابعون خبر OXY: أسعار النفط المنخفضة أدت لانخفاض وتيرة الاستثمار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 04:22 مساءً - قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، فيكي هولوب، لـ "اقتصاد دوت الخليج" إن تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية على مدى السنوات الماضية لعب دورا رئيسيا في نقص الإمدادات الذي يشهده العالم اليوم.

وأضافت، على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول أديبك 2022، "اعتقد أن المشكلة الحقيقة في العالم اليوم هو أن الناس لا يفهمون بشكل صحيح مالذي يقود الأسواق. لقد كان هناك ضغوط على صناعتنا لسنوات عديدة مما جعل الاستثمارات أقل مما هو مطلوب وجزء من تراجع الاستثمارات يعود إلى انخفاض الأسعار خلال الفترة الممتدة من 2014 وحتى 2017".

وتابعت قائلة: "الأسعار المنخفضة قلصت الاستثمارات في القطاع وهذا التراجع هو ما تسبب في الفجوة الموجودة اليوم بين العرض والطلب والتي نعمل الآن على معالجتها".

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لشركة أوكسيدنتال بتروليوم، فيكي هولوب "نجتمع في ملتقى الرؤوساء التنفيذيين منذ نحو خمس سنوات على مستوى الصناعة، ونحاول العمل على حلول للمشاكل التي تواجه قطاع الطاقة لذلك نحن كصناعة نحاول القيام بكل مافي وسعنا لضمان أن نكون جزء من تحول الطاقة".

وكانت "أوكسيدنتال بتروليوم" الأميركية، قد أعلنت أنها خفضت ديونها واستأنفت برنامجا لإعادة شراء الأسهم، بعد أن سجلت زيادة في أرباح الربع الثاني، مدعومة بارتفاع أسعار الخام.

وبلغ صافي الأرباح العائدة لحملة الأسهم العادية 3.6 مليار دولار، أو 3.47 دولار للسهم في الربع الثاني، مقارنة مع خسارة بلغت 97 مليون دولار، أو عشرة سنتات للسهم، في الفترة نفسها العام الماضي.

يذكر أن شركة "بيركشاير هاثاواي"، التابعة للملياردير وارن بافيت، قد حصلت على موافقة الجهات التنظيمية الأميركية لشراء ما يصل إلى 50 بالمئة من شركة الطاقة "أوكسيدنتال بتروليوم كورب"، بعد أن أمضت شهورا في شراء أسهمها. وسبق أن أعلنت "بيركشاير" في وقت سابق من هذا الشهر، أنها تمتلك 188 مليون سهم من الأسهم العادية في "أوكسيدنتال بتروليوم" أي ما يزيد قليلا على 20 بالمئة من الشركة، كما تمتلك 10 ملايين من الأسهم الممتازة، بالإضافة إلى حق شراء 83.9 مليون سهم عادي مقابل 5 مليارات دولار.