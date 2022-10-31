حكومة لبنان تشكل لجنة لتحديد "المنطقة الاقتصادية" من جهتي قبرص وسوريا

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 31 أكتوبر 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- أصدرت الحكومة اللبنانية قرار بتشكل لجنة لتحضير وإعداد مشاريع تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة من الجهتين الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا.

وحسب نص القرار الذ أصدره رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي برقم 157/2022، يترأس اللجنة وزير الأشغال العامة والنقل، وتتكون من ممثلين عن وزارات: الخارجية، والطاقة والمياه، والدفاع الوطني، إضافة إلى ممثل عن هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام، أعلنت في وقت سابق أن المحادثات بن الوفدين اللبناني والقبرصي توصلت إلى صيغة لتعديل الحدود البحرية بين البلدين، حسبما تبلغ الرئيس ميشال عون من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام