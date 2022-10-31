نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر نصر الله: اتفاق ترسيم الحدود البحرية انتصار كبير للبنان الدولة والشعب والمقاومة على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الاثنين 31 أكتوبر 2022 04:09 مساءً - دوت الخليج :- قال أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، يوم السبت، اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل هو انتصار كبير للبنان الدولة والشعب والمقاومة.

وجاء تصريح نصر الله خلال كلمة تطرق من خلالها لتفاصيل ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.

وأضاف أن الحدود البرية رسمها الانتداب الفرنسي والبريطاني ولكن لم يتم ترسيم حدود بحرية.

وصرح بأنه بعد الكلام منذ سنوات عن وجود النفط والغاز أصبح لبنان بحاجة لترسيم الحدود البحرية.

وبين أنه وعلى ضوء تحديد الحدود البحرية يحدد لبنان بلوكات الغاز والنفط.

وأفاد الأمين العام بأن الخط 23 يفرض على لبنان تحرير تلك المنطقة البحرية تحت عنوان مياه إقليمية ومنطقة اقتصادية، مشددا على أنها قضية وطنية.

وأردف: "قلنا ونقول إن المقاومة لا تتدخل في ترسيم الحدود لأسباب كثيرة وإنما نقول ما تعتبره الدولة للبنان نحن نلتزم به".

هذا، وأشار إلى أن الدولة اللبنانية اعتبرت الخط 23 هو الحدود البحرية وتركت الباب مفتوحا للتعديل.

وذكر في كلمته أن الذين يتحدثون عن الخط 29 كان عليهم أن يتحركوا عام 2011 عندما صدر مرسوم الخط 23.

وتابع قائلا: "أقول للذين ينتقدون بشأن الخط 29 واصلوا نضالكم ولكن من دون لغة التخوين وغيرها".

وأشار في السياق إلى أن تل أبيب رسمت الخط 1 من الناقورة، واعتبرت المنطقة البحرية لها، مؤكدا أن لبنان كان قد أفاد مرارا بأن له حقوقا في تلك المنطقة.

كما بين أن الشركات التي تعهدت في السنوات الماضية بالعمل في البلوكات الجنوبية قامت الولايات المتحدة بمنعها.

وشدد في السياق على أنه ومنذ بدء التفاوض إلى ما قبل المرحلة الأخيرة لم يُطلب من المقاومة شيء محدد.

ار تي