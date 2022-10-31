تباطؤ النمو الاقتصادى بمنطقة اليورو فى الربع الثالث من 2022

جدة - نرمين السيد - ذكر مكتب الإحصاءات الأوروبى "يوروستات"، أن إجمالى الناتج المحلى للدول التى تتقاسم العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" ارتفع بنسبة 0.2 % فى الربع الثالث من 2022 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة وبنسبة 2.1 % خلال عام واحد فى البيانات المعدلة موسميًا.





وأوضح المكتب - فى بيان اليوم الإثنين - أن النمو الاقتصادى بمنطقة اليورو (يضم 27 دولة) تباطئ بشكل حاد للغاية فى الربع الثالث ليسجل نحو (+0.2 %) مقارنة بالربع السابق، بينما تسارع التضخم فى أكتوبر ليصل إلى مستوى قياسى جديد (+10.7 %) فى الربع الثانى، وبلغ النمو 0.8% مقارنة بشهرى يناير ومارس، و4.3% مقارنة بالربع المقابل من عام 2021.

وأضاف أن الاقتصاد فى البلدان التى تتقاسم العملة الموحدة، قد نجا بشكل أفضل من المتوقع خلال الفترة (يوليو - سبتمبر) على الرغم من ارتفاع الأسعار الذى غذته الأزمة الأوكرانية الروسية، ومع اشتداد مخاطر الركود فى المنطقة.

ووفقا لبيانات "يوروستات"، سجلت السويد (0.7 %) أكبر زيادة على مدى 3 أشهر تليها إيطاليا (0.5%)، والبرتغال وليتوانيا (0.04% لكل منهما)، فى حين سجلت لاتفيا انخفاضًا بنسبة (1.7%) وسجلت النمسا وبلجيكا انخفاضًا بنحو (0.1%).