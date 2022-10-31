الكرملين: تطبيق اتفاق الحبوب الأوكرانية سيكون «خطرا» بدون روسيا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير البنية التحتية الأوكرانى أولكسندر كوبراكوف، قد أعلن أنه على الرغم من انسحاب روسيا من مبادرة حبوب البحر الأسود- غادرت 12 سفينة محملة بالحبوب من الموانئ الأوكرانية، اليوم الإثنين.

يشار إلى أن روسيا كانت قد أعلنت أمس الأول انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود، مبررة قرارها بهجوم استهدف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود فى خليج سيفاستوبول، واتهمت روسيا أوكرانيا والمملكة المتحدة بتنفيذ الهجوم.