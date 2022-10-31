لافروف: الغرب يستخدم أساليب عديمة الضمير مع روسيا والصين

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، أن التعاون بين بلاده والصين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرا إلى وجود توقعات بتحقيق مؤشرات قياسية فى التجارة بين البلدين بحلول نهاية العام الجارى.





وقال لافروف، اليوم الإثنين، خلال كلمة ألقاها أمام المشاركين فى مؤتمر جمعية الصداقة الروسية الصينية بمناسبة الذكرى الـ 65 على تأسيسها: "لقد وصل التعاون اليوم بين روسيا والصين إلى مستويات غير مسبوقة، وتوسع هذا التعاون مستقبلا ليلبى تماما مصالح مواطنينا".

وأضاف أن التعاون الروسى الصينى يقوم على مبادئ المساواة والثقة والاحترام المتبادل، وكذلك على تطابق أو تقارب النهج إزاء مشاكل العصر، لافتا إلى أن حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغت رقما تاريخيا تجاوز 140 مليار دولار وسوف يتجاوز بنهاية هذا العام مستويات قياسية جديدة.

وشدد على أن التعاون التجارى والاقتصادى بين روسيا والصين يتطور بالرغم من عدم استقرار الأوضاع حول العالم، موضحا أنه يتم تنفيذ الاتفاقات التى تم التوصل إليها فى قطاعات الاستثمار والصناعة والنقل بشكل منهجى وتعزيز الشراكة الاستراتيجية فى قطاع الطاقة.

وتابع لافروف: "أن الغرب الذى يتخذ موقفا متشنجا فى الحفاظ على هيمنته، يستخدم أكثر الأساليب عديمة الضمير مع روسيا والصين، اللتين يعتبرهما الخصمين الرئيسيين له"، مؤكدا أن الترابط بين موسكو وبكين هو أحد العوامل الرئيسية فى تشكيل نظام عالمى متعدد الأقطاب أكثر عدلاً.