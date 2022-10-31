الإمارات تسلم مساعدات جديدة لمتضررى الفيضانات فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وقال سفير الإمارات لدى باكستان حمد عبيد إبراهيم سالم الزعابى - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - إن بلاده قدمت مساعدات إغاثية إنسانية عاجلة إلى جمهورية باكستان، وكانت من أوائل الدول التى تواجدت فى الميدان لإغاثة النازحين والمتضررين، حيث قامت بتسيير جسر جوى مباشر يضم 62 طائرة محملة بأطنان من الإمدادات الغذائية والطبية والخيام لإيواء المتضررين.

وأضاف أن التخفيف من وطأة المعاناة وصون كرامة الإنسان يعتبر نهجا راسخا فى سياسة دولة الإمارات الخارجية، لافتا إلى أن سفارة بلاده فى إسلام آباد والقنصلية العامة فى كراتشى وبالتنسيق مع الشركاء وضعت خطة عمل واستراتيجية واضحة منذ بدء الكارثة الناجمة عن الفيضانات الجارفة والسيول، تهدف إلى الوصول إلى المناطق المنكوبة والمتضررة لضمان وصول الاحتياجات الأساسية للسكان وتحسين ظروفهم المعيشية، حيث تركزت جهود فرق العمل الميدانية فى الوصول إلى آلاف الأسر فى 17 منطقة منكوبة فى السند و10 مناطق متضررة فى بلوشستان.