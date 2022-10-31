العالم اليوم - في "جولة التسريحات الأولى".. تويتر تستغني عن ربع العاملين

انتم الان تتابعون خبر في "جولة التسريحات الأولى".. تويتر تستغني عن ربع العاملين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - تعتزم شركة تويتر، التي استحوذ عليها الملياردير إيلون ماسك الأسبوع الماضي، تسريح ربع موظفيها، في إطار ما يُتوقع أن تكون الجولة الأولى من الاستغناء عن عاملين في الشركة، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية عن مصدر مطلع، الاثنين.

وجاء في تقرير الصحيفة، أن المحامي الشهير أليكس سبيرو، وهو ممثل قانوني لإيلون ماسك منذ وقت طويل، قاد المناقشات الخاصة بتخفيضات الوظائف.

وبحسب سجل تنظيمي، زاد عدد العاملين في تويتر في نهاية عام 2021 على 7 آلاف موظف. ويصل ربع عدد العاملين في الشركة إلى ما يقارب الألفين، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

ونفى ماسك تقريرا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" عن تسريح عاملين في تويتر قبل الأول من نوفمبر. ولم ترد تويتر بعد على طلب للحصول على تعليق.

وقالت مصادر لرويترز، إن ماسك "أقال الرئيس التنفيذي لتويتر باراغ أغراوال، والمدير المالي نيد سيغال، ورئيسة الشؤون القانونية والسياسات فيجايا جادي، بعد اكتمال مسلسل شراء منصة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار، الخميس.