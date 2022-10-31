العالم اليوم - بعد مغامرة باريس.. 5 خيارات أمام ميسي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - يقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موسما استثنائيا مع فريقه باريس سان جرمان هذا الموسم، ولكن النادي الفرنسي قلق من رحيل الأسطورة الأرجنتيني مع نهاية الموسم.
وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع فريقه سان جرمان، الصيف المقبل، مع نهاية الموسم الكروي الجاري، وحتى الآن، لم يعلن النادي أو اللاعب استمرار المغامرة لفترة أطول.
خيارات ميسي
هناك عدة خيارات لميسي في حال قرر إنهاء "تجربته الفرنسية":
- العودة إلى فريقه "الأم"، برشلونة الإسباني، الذي حقق معه الأمجاد. ميسي لم تنته قصته مع برشلونة، ورحيله كان في وضع سيء للغاية، لذلك فأن عودته لبرشلونة أمر متوقع جدا، أو على الأقل هذا ما تؤكده الصحافة الإسبانية.
- الانتقال إلى الولايات المتحدة، وخاصة نادي إنتر ميامي، الذي أبدى رغبة شديدة بالتوقيع معه، مرارا وتكرارا.
- العودة إلى بلاده الأرجنتين، وتجربة اللعب مع نيولز أولد بويز، النادي الذي خرج منه طفلا، قد تكون هذه القصة الأكثر "رومانسية".
- تجربة "مذاق" الدوري الإنجليزي الممتاز، الأقوى بالعالم، قبل الاعتزال. ربما يكون نادي نيوكاسل يونايتد الأجهز للتوقيع معه، بسبب الميزانية الضخمة، ورغبة النادي بتسلق سلم البطولة سريعا.
- البقاء في باريس، والاستمرار بالمحاولة في تحقيق لقب دوري الأبطال، في حال فشل الفريق في تحقيقه مرة جديدة هذا الموسم.
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