العالم اليوم - بعد مغامرة باريس.. 5 خيارات أمام ميسي

انتم الان تتابعون خبر بعد مغامرة باريس.. 5 خيارات أمام ميسي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 03:22 مساءً - يقدم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي موسما استثنائيا مع فريقه باريس سان جرمان هذا الموسم، ولكن النادي الفرنسي قلق من رحيل الأسطورة الأرجنتيني مع نهاية الموسم.

وينتهي عقد النجم الأرجنتيني مع فريقه سان جرمان، الصيف المقبل، مع نهاية الموسم الكروي الجاري، وحتى الآن، لم يعلن النادي أو اللاعب استمرار المغامرة لفترة أطول.

خيارات ميسي

هناك عدة خيارات لميسي في حال قرر إنهاء "تجربته الفرنسية":