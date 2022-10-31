عاجل- روسيا تستهدف منشآت للطاقة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان مسؤول أوكرانى، قد أعلن صباح اليوم الإثنين، إطلاق صفارات الإنذار فى عدة مدن أوكرانية وذلك إثر انقطاع التيار الكهربائى بعد عدة ضربات جوية روسية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين كان قد اتهم، فى وقت سابق، أجهزة الاستخبارات الأوكرانية بالوقوف وراء الانفجار الكبير الذى ألحق اضرارا بجسر كيرتش الرابط بين البر الروسى وشبه جزيرة القرم، واصفا ما حدث بأنه "عمل إرهابى" ضد منشأة رئيسية فى البنى التحتية.