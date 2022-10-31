ميقاتى يبحث تطورات مفاوضات ترسيم الحدود مع سوريا وقبرص

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الأشغال اللبنانى - عقب اللقاء - إن الاجتماع جاء بناء على القرار الأخير الذى أصدره رئيس الجمهورية ميشال عون بتشكيل لجنة برئاسة وزير الأشغال العامة والنقل وعضوية الوزارات المعنية بعملية ترسيم الحدود من الجهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا.
وأضاف أنه عرض لرئيس الحكومة تفاصيل اجتماع عقد فى وزارة الأشغال العامة والنقل تضمن القراءة الأولية لما حدث منذ أكثر من 15 عاما بالنسبة لموضوع الترسيم مع قبرص ومع سوريا.
وأكد وزير الأشغال اللبنانى أنه سيدعو اللجنة بكل وزاراتها المعنية بالترسيم للاجتماع، وستتم دراسة الأمور بشكل هادئ مع قبرص وسوريا لصالح الجميع وفق القوانين العالمية والقانون اللبنانى، مشيرا إلى أن لبنان لن يتسرع فى هذا الموضوع مباشرة هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل بل سيأخذ وقتا للقيام بقراءة عملية ترضى كل الأطراف.
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