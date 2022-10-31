العالم اليوم - تحذير لا تتجاهله.. 5 أخطاء تؤثر على بطارية هاتفك

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 31 أكتوبر 2022 02:24 مساءً - ينفق الكثيرون أموالا طائلة على التكنولوجيا، خاصة الهواتف الذكية، لذا فإن تعرضها لعطل يعد أمرا محبطا للغاية، لذا فإنه من المهم اتباع بعض الخطوات "الوقائية"، التي تحمي بطارية هاتفك على المدى الطويل وتجنبك فاتورة إصلاح صادمة لاحقا.

الصيانة الدورية هي مفتاح طول العمر الهاتف الذكي إلا أن هناك بعض الأخطاء التي ترتكبها يوما بعد يوم، من أبرزها "عادات الشحن السيئة"، التي يمكن أن تقصر أو تعطل عمر بطارية هاتفك الذكي.

وفيما يلي، 5 خطوات يمكنك اتباعها لحماية بطارية الهاتف على المدى الطويل:

لا تعتمد على شواحن "مقلدة"

الشواحن عالية الجودة تحتوي على دوائر بداخلها، تنطفئ عندما يكون هناك قدر كبير من سحب الطاقة. هذا يحمي بطارية هاتفك من الشحن الزائد أو الكسر أو السخونة الزائدة لهاتفك .

الحرارة هي العدو الأكبر لبطاريتك، لذا تجنب الشواحن المقلدة (غير الأصلية)، لأن بعضها أدت إلى نشوب حريق وحتى وقوع إصابات.

كن حذرا مع "بنك الطاقة"

تماما كما هو الحال مع أجهزة الشحن الرخيصة، يمكن لبنوك الطاقة (Power bank) الرخيصة أن تدمر بطاريتك بمرور الوقت.

تأكد من أن أي بنك طاقة تستخدمه به حماية من الشحن الزائد. إذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يزال بإمكانك استخدامه، لكن راقبه وبمجرد امتلاء البطارية تقريبا، افصل الهاتف عنه .

سيكون من الأفضل أيضا تجنب بنوك الطاقة ذات خيارات الشحن السريع، ما لم تكن من علامة تجارية موثوقة.

يمكن أن يرسل الشحن السريع الكثير من الكهرباء إلى هاتفك ويتسبب في تلف البطارية، أو يمكن أن يؤدي هذا الجهد العالي، على أقل تقدير، إلى تقصير عمر البطارية .

تجنب تطبيقات تستهلك طاقة البطارية

تحتوي بطاريات الهاتف الليثيوم أيون والليثيوم بوليمر على عدد محدود فقط من دورات الشحن قبل أن يتراجع أداؤها، وهذا هو السبب في أن معظم الأشخاص يواجهون مشاكل في البطارية بعد عامين من الاستخدام .

لا يوجد شيء يمكنك القيام به حيال انتهاء عمر بطاريتك في النهاية، لكن بعض الأشياء لها تأثير أكثر ضررا، كتحميل التطبيقات التي تراقب عمر البطارية، كونها الطاقة باستمرار لمراقبة عمر البطارية، مما يضر بها على المدى الطويل .

تترك برامج التجسس وبرامج الإعلانات والبرامج الضارة الأخرى آثارا سلبية على الهواتف أيضا، إذ يعمل معظمهم باستمرار في الخلفية.

لا تستخدم هاتفك أثناء الشحن

يمكن أن يؤدي استخدام هاتفك أثناء الشحن إلى زيادة درجة الحرارة بسرعة، مما يؤدي إلى إجهاد البطارية والشاشة والمعالج، وفق ما ذكرت صحيفة "يو إس إيه توداي".

أخرجه من "الغطاء الواقي"