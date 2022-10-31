تونس تحبط 6 محاولات هجرة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث الرسمى باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، فى بيان، إنه فى إطار التصدى لظاهرة الهجرة غير الشرعية، تمكنت وحدات تابعة لأقاليم الحرس البحرى بالوسط والجنوب من إحباط ست محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 179 مهاجرا من الغرق.

وأضاف المتحدث، أن وحدات إقليم الحرس بالوسط العاملة بمناطق المهدية وصفاقس وقرقنة، أحبطت 5 محاولات لاجتياز الحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 142 مهاجرا، من بينهم 137 من جنسيات جنوب الصحراء، و5 تونسيين بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر.

وتابع أن وحدات إقليم الحرس بالجنوب العاملة بمنطقة جرجيس، تمكنت من إحباط محاولة اجتياز للحدود البحرية خلسة، وإنقاذ 37 مهاجرا تونسيا بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق.

من ناحية أخرى، وفى إطار العمليات الاستباقية، تمكنت وحدات تابعة لمنطقة الحرس الوطنى بجبنيانة، من القبض على شخص مطلوب أمنيا، كان يسعى لتشكيل فريق بهدف تسهيل عملية اجتياز الحدود البحرية بشكل غير شرعى.