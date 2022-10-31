الاتحاد الأوروبى يدين الهجوم الإرهابى فى الصومال

جدة - نرمين السيد - وذكر الاتحاد -فى بيان صحفى نشرته دائرة العمل الخارجى التابعة له عبر موقعها الرسمى قبل ساعات- أن هذه الهجمات المُشينة ضد المدنيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، لا تؤدى إلا إلى تذكيرنا ببربرية الجماعات المتشددة تجاه شعبها وتكشف النفاق الحقيقى لنياتها.

وأضاف أن "الهجوم الأخير الذى استهدف مؤسسة مكرسة للتعليم ولرسم مستقبل أفضل للبلاد، لا يؤدى إلا إلى تعزيز التزامنا بالوقوف إلى جانب شعب الصومال ومحاسبة المسؤولين عن هذه الهجمات الجبانة والقاتلة.. إن تصميمنا وإصرارنا على محاربة الإرهاب وهزيمة الشباب أصبح أعلى من أى وقت مضى".

وقتل نحو 100 شخص وأصيب 300 آخرون بجروح فى تفجير سيارتين أمام وزارة التعليم بالعاصمة الصومالية مقديشو، فيما أفاد شهود بأن التفجيرين وقعا فى ظرف دقائق بينهما حيث انفجرت السيارة الثانية مع وصول عدد من المارة وفرق الإسعاف إلى الموقع.