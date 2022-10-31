رغم انسحاب روسيا.. 12 سفينة محملة بالحبوب تغادر الموانئ الأوكرانية

وكتب كوبراكوف -فى تغريدة عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى حسب ما نقلته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية: "غادرت اثنتا عشرة سفينة الموانئ الأوكرانية اليوم وأرسلت الأمم المتحدة عشرة فرق لتفتيش 40 سفينة من أجل تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود".
وأفاد بأن الجانب الأوكرانى وافق على خطة التفتيش هذه، وتم إبلاغ الجانب الروسى بها.
وأضاف كوبراكوف، أن السفن التى غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم، تشمل سفينة إيكاريا إنجل، وهى مستأجرة بموجب برنامج الغذاء العالمى التابع للأمم المتحدة وتحمل على متنها 40 ألف طن من الحبوب لشعب إثيوبيا الذى يتأرجح على حافة المجاعة.
وكانت روسيا قد أعلنت أمس الأول انسحابها من مبادرة حبوب البحر الأسود، مبررة قرارها بهجوم استهدف سفينة تابعة لأسطول البحر الأسود فى خليج سيفاستوبول، واتهمت روسيا أوكرانيا والمملكة المتحدة بتنفيذ الهجوم.
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