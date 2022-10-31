ماكرون يهنئ لولا دا سيلفا بفوزه برئاسة البرازيل

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا، بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية، قائلا:"إن انتخاب دا سيلفا رئيسا للبرازيل يفتح صفحة جديدة فى تاريخ هذا البلد".





وكتب الرئيس الفرنسى فى تغريدته: "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين البلدين". وكان الرئيس البرازيلى الأسبق "لويس إيناسيو لولا دا سيلفا" (2003- 2010) قد فاز بالانتخابات الرئاسية على حساب الرئيس المنتهية ولايته اليمينى المتطرف "جايير بولسونارو" فى الانتخابات الرئاسية. يذكر أن وسائل إعلام برازيلية قد قالت إن "سيلفا" حصل على 50.90% من الأصوات مقابل 49.16% لـ" بولسونارو".

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